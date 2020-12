Wenn ihr aufmerksam gelesen habt, werdet ihr vielleicht festgestellt haben: Moment mal - was passiert mit den anderen Embryos bei der künstlichen Befruchtung? Denn dabei schaffen es die Mediziner und Biologen oft, dass nicht nur ein, sondern mehrere Embryos entstehen. Doch meist wird nur ein Embryo der Frau eingesetzt. Für die anderen Embryos gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Wunsch des Paares und auch je nach Land. In einigen Ländern ist es nämlich erlaubt, diese „übrig gebliebenen“ Embryos aufzubewahren. Dabei werden die Embryos bei fast minus 200 Grad tiefgefroren und können so über lange Zeit aufbewahrt werden. Die Embryos können dann später der gleichen Frau eingepflanzt werden, damit sie mit ihrem Partner noch ein Kind bekommen kann. Manche Paare entscheiden sich aber auch, ihre Embryos anderen Paaren, die ebenfalls kein Kind bekommen können, zu spenden. So kann es passieren, dass ein Embryo in dem Kühlsystem aufbewahrt wird, um dann - manchmal Jahre später - einer anderen Frau eingepflanzt zu werden, die dann schwanger wird und ein Baby bekommt.