Künstliche Intelligenz: neue Funktion bei WhatsApp

Also das üben wir noch mal! (Ihr könnt mit zwei Fingern reinzoomen, falls der Text am Handy zu klein ist.)

Wozu gibt es den KI-Assistenten?

Was ist das Problem?

Expertinnen und Experten warnen, dass man sehr vorsichtig mit der Funktion sein soll. Alles, was ihr dem KI-Assistenten verratet, merkt er sich. Eure Informationen werden also gespeichert. Diese Daten könnten dann für andere Zwecke verwendet werden - zum Beispiel, um mehr über euch herauszufinden oder gezielt Werbung für bestimmte Produkte zu machen, nach denen ihr gesucht habt.

Ihr solltet also genau überlegen, was der KI-Assistent alles wissen darf. Zum Beispiel solltet ihr keine Namen, Wohnort oder Geburtstage verraten. Und: Glaubt nicht alles, was der Assistent euch erzählt! Die Antworten sind oft falsch. Künstliche Intelligenz weiß zwar schon viel, aber noch lange nicht alles! Also macht die Hausaufgaben vielleicht doch lieber selbst.