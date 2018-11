Bald mehr schweizer Kühe mit Hörnern?

In der Schweiz wird es am Sonntag eine Abstimmung geben. Dafür hatte der Schweizer Bauer Armin Capaul gesorgt, indem er 100.000 Unterschriften sammelte. Bei der Abstimmung können Schweizerinnen und Schweizer über diese Frage entscheiden: Sollen Bauern, die ihre Kühe nicht enthornen, Geld bekommen? So könnten mehr Bauern dazu bewegt werden, die Hörner ihrer Kühe wachsen zu lassen.