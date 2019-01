"Europäische Kulturhauptstadt" darf sich eine Stadt immer ein Jahr lang nennen. In dem Jahr gibt es dann hunderte Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerte oder Ausstellungen. Viele Projekte werden extra für das Kulturjahr gestartet. Manche Städte renovieren oder bauen sogar im Vorhinein ganze Kulturzentren neu – zum Beispiel Museen. Das alles lockt massenhaft Besucher, auch von weiter weg, in die Stadt. In der Kulturhauptstadt kommen dann also Menschen aus den verschiedenen Ländern und Kulturen zusammen und können sich gegenseitig austauschen. So soll gezeigt werden, wie vielfältig unser Kontinent Europa ist. Die Bürger Europas sollen durch das Projekt ein besseres Verständnis füreinander bekommen in dem sie sich gegenseitig kennenlernen.