In Deutschland haben viele Menschen wegen Corona in den vergangenen Monaten ihre Jobs verloren. Wegen der strengeren Regeln werden auch in den nächsten Wochen viele Menschen nicht mehr so arbeiten können, wie sie es sonst tun. Denn durch die Coronakrise haben viele Firmen gerade weniger Geld. Sie wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber natürlich nicht entlassen. Deswegen schicken viele Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit.