Wenn ihr in die Schule geht, habt ihr ziemlich sicher diese Fächer: Mathe, Englisch, Deutsch. Das ist in allen Schulen in Deutschland gleich. Allerdings gibt es auch viele Unterschiede. Zum Beispiel, dauert die Grundschulzeit in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich lange und die weiterführenden Schulen haben ganz unterschiedliche Namen.