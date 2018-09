Manche Mädchen führen in Nepal ein außergewöhnliches Leben: Sie sind für eine gewisse Zeit lebende Göttinnen. Die Kindsgöttinnen werden Kumari genannt. Kumari bedeutet so viel wie junges Mädchen. Sie werden von vielen Menschen, die den Religionen Hinduismus und Buddhismus angehören, verehrt und gefürchtet. Die Menschen glauben, dass die Kindsgöttinnen allwissend sind und heilende Kräfte haben. Mehr darüber, was Kumari sind und wie sie auserwählt werden, erfahrt ihr im Video.