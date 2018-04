Ein Gebäude aus Büchern Quelle: dpa

Die Kunst wird in ganz Kassel ausgestellt. Zum Beispiel in einem großen Museum, das Fridericianum heißt, und in der documenta-Halle. Während der documenta werden die Kunstwerke allerdings nicht nur drinnen, sondern auch draußen in der ganzen Stadt verteilt gezeigt. Viele dieser Werke bleiben dort stehen, auch wenn die documenta schon längst vorbei ist.