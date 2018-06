Kurden haben eine eigene Kultur und mehrere eigene Sprachen. Aber sie haben kein eigenes Land. Auf der ganzen Welt gibt es etwa 20 bis 40 Millionen Kurden, die in verschiedenen Ländern leben: vor allem in der Türkei, im Iran und im Irak. Oft dürfen Kurden in diesen Ländern jedoch nicht so leben, wie sie möchten. Sie dürfen zum Beispiel nicht immer und überall ihre traditionelle Kleidung tragen oder ihre eigene Sprache sprechen. Deshalb fühlen sich viele Kurden unterdrückt.