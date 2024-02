Am 24. Februar 2022 - also auf den Tag genau vor zwei Jahren hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem wird in der Ukraine eigentlich pausenlos gekämpft - vor allem im Osten und Süden des Landes. In anderen Teilen der Ukraine, die nicht in der Nähe der Front sind, gibt es immer wieder Raketeneinschläge.