Besondere Schule in Bielefeld

Ich bin auf dem LGH (Landesgymnasium für Hochbegabte) und lebe dort im Internat. Meine Schule macht sehr viel besonders: es gibt ein Labor, viele Nachmittags Angebote, wir haben weniger Unterricht aber dafür Nachmittags sogenannte Addita die wir wählen könne, Beispiel: Humanbiologie, Schwimmen, etc. Aber ich finde auch die Menschen, die eine Schule besuchen machen diese erst richtig toll. Wir haben ein sehr gutes Miteinander, was ich leider so an anderen Schulen nie erlebt habe. Ich kann ein Internat (ab der 9. Klasse) auf jeden Fall empfehlen! Viele Grüße Marie 💞