In der Stadt Wuppertal im Ruhrgebiet ist das Lachgas-Problem unter Jugendlichen so groß geworden, dass sich die Regierung der Stadt an die Bundsfamilienministerin Lisa Paus gewandt hat. Sie fordern, dass Lachgas als Rauschmittel im Jugendschutzgesetz gelistet und der Verkauf an Kinder und Jugendliche gestoppt wird. Ärztinnen und Ärzte finden die Idee gut - denn was es einfach so für jeden am Kiosk zu kaufen gibt, wirkt ja erstmal harmlos. Es sei jedoch sehr wichtig, über die Risiken aufzuklären.