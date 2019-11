Die Kantone haben aber noch eine weitere Besonderheit: Dort werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch sind die vier offiziellen Sprachen der Schweiz. Nicht alle Schweizer und Schweizerinnen sprechen aber gleichzeitig alle vier Sprachen. Es kommt darauf an, in welchem Kanton jemand lebt. So kann man in der Schweiz von Dorf zu Dorf ganz unterschiedlich begrüßt werden. Im deutschsprachigen Norden und Osten sagt man auf Schweizerdeutsch "Grüezi", im Süden in der Nähe von Italien grüßt man sich mit dem italienischen "Buon Giorno" und im Westen der Schweiz bei Frankreich ruft man sich "Bonjour" zu. In einem kleinen Gebiet im Südosten begrüßt man sich mit "Bein di", was Rätoromanisch ist. Diese Sprache wird nur noch von wenigen Menschen gesprochen und ist eine Art Mischung aus Italienisch und Französisch.