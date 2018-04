Guatemala liegt in Zentralamerika. Quelle: ZDF

Im Westen der Pazifik, im Osten das Karibische Meer: Guatemala liegt in Zentralamerika, also auf dem Stück Land zwischen Nord- und Südamerika. Im Norden und im Osten grenzt es an Mexiko und Belize, im Süden an El Salvador und Honduras. In Guatemala leben ungefähr 17 Millionen Menschen. Zum Vergleich: In Deutschland sind es ungefähr 82 Millionen Menschen. Der Name der Hauptstadt lässt sich leicht merken, denn sie heißt Guatemala-Stadt.