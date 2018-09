Wenn ihr in Frankfurt ins Flugzeug steigt und in Richtung Südosten fliegt, kommt ihr vier Stunden später in das Land Libanon. Der Libanon liegt in Asien und ist etwa halb so groß wie das deutsche Bundesland Hessen. Er hat zwei Nachbarländer: Im Norden und im Osten grenzt er an das Land Syrien. Im Süden schließt sich Israel an. Im Westen des Libanon liegt das Mittelmeer.