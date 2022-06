Kilometerlange Gänge mit vieeel viel Wein gibt es im Weingut Crikova.

Quelle: imago

Die Menschen in der Republik Moldau lieben Wein. Die Böden und das Klima dort eigenen sich besonders gut für den Anbau. Viel von dem Wein wird in andere Länder verkauft – mehr als jedes andere Produkt, das in Moldau hergestellt wird. Am zweiten Oktobersonntag feiern die Moldauer den nationalen Weintag. In der Republik Moldau gibt es auch den größten Weinkeller der Welt: Über 1,5 Millionen Weinflaschen sollen dort liegen! Damit hat es der Weinkeller in Cricova ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.