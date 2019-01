Uruguay liegt an der Ostküste von Südamerika, etwa in der Mitte des Kontinents. Es grenzt nur an zwei andere Länder, nämlich an Argentinien und an Brasilien. In Uruguay leben ungefähr 3,4 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Deutschland hat 82,5 Millionen Einwohner - das sind etwa 25 Mal so viele! Die meisten Menschen in Uruguay sprechen Spanisch. Es ist das kleinste spanischsprachige Land in Südamerika. Die Hauptstadt heißt Montevideo und liegt im Süden des Landes am Atlantischen Ozean und am Río de la Plata.