Einige Georgier leben von der Weinlese. Quelle: reuters

Die Berge in Georgien laden jedes Jahr viele Urlauber zum Wandern ein. Wer lieber badet, kann das im angrenzenden Schwarzen Meer tun. Das Klima und die Landschaft Georgiens eignen sich sehr gut für den Weinanbau, weshalb er in einigen Gebieten betrieben wird. Auch viele andere Gemüse- und Obstsorten, wie zum Beispiel Granatäpfel, sind in dem asiatischen Land zuhause.



Nicht nur die Natur Georgiens ist vielfältig: Menschen verschiedener Herkunft leben in Georgien zusammen. Die Familien vieler Menschen, die in Georgien leben, stammen ursprünglich zum Beispiel aus Aserbaidschan, Armenien oder Russland.