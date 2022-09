Wenn diese Strahlung tatsächlich austreten würde, wäre das nicht nur für das Gebiet im Südosten der Ukraine gefährlich, sondern auch für die Regionen drumherum. Deshalb fürchten sich auch die Menschen in den Nachbarländern vor so einer Katastrophe.



Dazu kommt auch noch: Vor 36 Jahren kam es tatsächlich in einem anderen Atomkraftwerk in der Ukraine zu so einem Unglück. Daran erinnern sich viele Menschen und haben auch deshalb Angst vor einer ähnlichen Gefahr.