Vor zwanzig Jahren lebten noch fast eine Milliarde Kinder in einer sehr schlechten Situation. Inzwischen sind es nur noch noch rund 700 Millionen Kinder. Insgesamt wurde das Leben von Kindern in 176 Ländern untersucht. Wie gut die Lebensbedingungen für Kinder sind und ob die Kinderrechte beachtet werden, hängt vor allem davon ab, in welchem Land sie leben. Aus dem Bericht geht hervor, dass Kinder in dem asiatischen Land Singapur am besten geschützt sind. Auch in Schweden, Finnland, Norwegen, Slowenien und Deutschland geht es Kindern insgesamt sehr gut. Am schwierigsten ist die Situation für Kinder in den afrikanischen Ländern Zentralafrikanische Republik, Niger und Tschad, heißt es in dem Bericht.