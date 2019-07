Stadt oder Land?

Die Wohnungen, in denen wir heute leben, sind häufig deutlich größer als noch vor zum Beispiel 60 Jahren. Wer früher in einer Wohnung mit zwei Zimmern gewohnt hat, wohnt heute dann eher in einer Wohnung mit drei oder vier Zimmern. Wird neu gebaut, haben die Wohnungen deshalb oft mehr Zimmer. Für solche Wohnungen wird mehr Platz gebraucht. Deshalb passen in ein neu gebautes Haus für mehrere Familien zum Beispiel nicht mehr sechs, sondern nur noch vier Wohnungen. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren auch Wohnungen zusammengelegt. Aus zwei kleinen Wohnungen wurde dann eine große gemacht. Auch dadurch gibt es weniger Wohnungen für die vielen Menschen.