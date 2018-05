Bei vielen wichtigen Themen können die Politiker der Bundesländer selbst entscheiden, was in ihrem Bundesland gemacht werden soll. Denn die Landespolitiker kennen die Probleme ihres Bundeslandes oft besser als die Politiker in Berlin. Sie wissen eher, was für die Menschen in ihrem Bundesland wichtig ist. Deshalb gibt es für jedes einzelne Bundesland einen sogenannten Landtag.