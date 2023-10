So wie der Bundestag für ganz Deutschland zuständig ist, macht der Landtag die Politik für ein einzelnes Bundesland. In Deutschland gibt es insgesamt 16 Bundesländer und jedes hat einen eigenen Landtag. In manchen Bundesländern wird er Bürgerschaft, Senat oder Abgeordnetenhaus genannt. Politikerinnen und Politiker, die in den Landtag gewählt werden, sollen die Menschen in dem Bundesland vertreten.