21 Parteien treten bei der Landtagswahl an. Chancen, in den Landtag zu kommen, haben aber nicht alle. Die meisten Stimmen werden vermutlich die Parteien CDU, SPD, Grüne und AfD bekommen. In Umfragen vor der Wahl liegt die CDU deutlich vorne. Seit 1999, also seit 24 Jahren, ist die CDU in der hessischen Regierung und stellt den Regierungschef.