Ungefähr sechs Millionen Menschen leben in Thüringen und Sachsen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind sie also eher klein. Dennoch schauen gerade viele gespannt auf das, was dort am gerade passiert. Denn die Menschen haben dort am Sonntag Parteien und Politikerinnen und Politiker für den neuen Landtag gewählt. Wer dort als Politiker arbeitet, entscheidet bei vielen wichtigen Dingen mit, zum Beispiel, wofür Geld ausgegeben wird.