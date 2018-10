Seit mehr als 60 Jahren war bei Wahlen in Bayern eins klar: Die Partei CSU bekommt mit Abstand die meisten Stimmen und stellt den Ministerpräsidenten - also den Regierungschef von Bayern. Oft bekam die CSU sogar so viele Stimmen, dass sie ganz alleine regieren konnte, ohne eine andere Partei als Partner. Doch es sieht so aus, als würde die CSU bei dieser Wahl nicht so gut abschneiden. Die letzten Umfragen vor der Wahl haben gezeigt: Die CSU könnte so wenig Stimmen bekommen, wie noch nie. Experten erwarten eine historische Niederlage.