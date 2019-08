Um regieren zu können, brauchen die Parteien die Mehrheit der Sitze im Landtag. Dafür schließen sie sich meistens in Koalitionen zusammen. Schon bevor die Wahl stattgefunden hat, haben einzelne Parteien bekannt gegeben, mit wem sie zusammenarbeiten würden und mit wem nicht. Die CDU in Sachsen hat zum Beispiel angekündigt, nicht mit der AfD in eine Koalition gehen zu wollen. Auch in Brandenburg möchte niemand mit der AfD zusammenarbeiten. Am Wahltag werden also viele Leute besonders auf die AfD schauen.