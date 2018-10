Bei der Wahl eines neuen Landtags stimmen die Hessen am Sonntag darüber ab, wer in den nächsten vier Jahren wichtige Entscheidungen für Hessen trifft. Mehrere Jahrzehnte lang hatte die Partei SPD in Hessen das Sagen, seit knapp 20 Jahren hat die CDU bei den Wahlen die meisten Stimmen bekommen. Volker Bouffier von der CDU ist seit 2010 der hessische Ministerpräsident, also der Regierungschef. Doch nach aktuellen Umfragen sieht es so aus, als würde die CDU bei der Landtagswahl stark verlieren - wie auch schon bei der Wahl in Bayern vor zwei Wochen.