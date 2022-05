Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind die Themen Bildung, Schule und Ausbildung bei dieser Wahl mit am wichtigsten gewesen. Das haben viele bei einer Befragung im Januar geantwortet. Denn in den vergangenen Jahren lief es da gerade während der Corona-Pandemie nicht so gut. Während der ersten Corona-Lockdowns waren viele Schulen nicht gut genug mit WLAN und Geräten versorgt. Viele Menschen kritisieren auch, dass die Schulen noch immer zu wenige Luftfilter haben. In NRW gibt es außerdem nicht genug Lehrer und Lehrerinnen. Deshalb fällt oft Unterricht aus.