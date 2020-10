Egal ob ein Landwirt in Spanien Gemüse anbaut, oder eine Landwirtin in Deutschland Schweine züchtet. Alle Landwirtinnen und Landwirte, die in Ländern arbeiten, die zur Europäischen Union (kurz EU) gehören, bekommen von der EU Subventionen. Subventionen sind so etwas wie eine Unterstützung mit Geld. Wie viel jeder bekommt, ist genau geregelt. Die Landwirtschaftsministerinnen und -minister aus den Mitgliedsländern haben sich diese Woche getroffen und über neue Regeln für diese Unterstützung diskutiert.