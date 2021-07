In Zukunft sollen zum Beispiel viel weniger Tiere auf größerem Raum leben.

Quelle: dpa

Auf insgesamt 170 Seiten hat die Expertenrunde der Bundesregierung nun Empfehlungen gegeben, was sich in Zukunft ändern soll. Zum Beispiel sollen nicht die Landwirte mit der größten Anbaufläche die meiste Unterstützung bekommen, sondern eher Landwirte, die besonders auf Natur- und Umweltschutz achten. Außerdem soll in Zukunft weniger Fleisch produziert werden und weniger Tiere sollen auf größerem Raum gehalten werden. Um das alles zu bezahlen, sollen vor allem die Preise für Tierprodukte steigen - also beispielsweise für Milch, Eier, Käse und Fleisch. Das sind allerdings nur zwei Beispiele für eine ganze Reihe von Vorschlägen, die in dem Bericht der Expertenrunde stehen.