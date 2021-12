Dichten kann viel Spaß machen und ihr werdet merken, dass ihr richtig in Fahrt kommt, wenn ihr einmal angefangen habt. Am besten startet ihr mit einem weihnachtlichen Satz und überlegt euch dann, was sich auf das letzte Wort reimt. Zum Beispiel so:



"Auf Weihnachten hab' ich so lange gewartet,

nun bin ich froh, dass das Fest endlich startet!"



Geheimtipp: Im Internet findet ihr auch sogenannte "Reimmaschinen": Dort könnt ihr ein Wort eingeben, für das ihr einen Reim sucht und dann werden richtig viele Möglichkeiten vorgeschlagen! Fragt am besten eure Eltern, ob sie euch dabei helfen.