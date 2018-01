Skifahrer auf der Piste Quelle: dpa

Schneelawinen können extrem gefährlich sein. Je nach Größe und Kraft reißen Schneelawinen alles mit sich, was sich ihnen in den Weg stellt: Menschen, Tiere, Bäume. Große Lawinen können ganze Dörfer unter sich begraben. Deswegen ist es so wichtig, dass Skifahrer und Snowboarder auf den Pisten bleiben und die Lawinenwarnungen der Schneeexperten beachten.