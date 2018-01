Einsatzkräfte räumen Schnee in Zermatt weg. Quelle: ap

Die Einsatzkräfte in Zermatt müssen sich nun um den vielen Schnee auf den Bergen kümmern. Denn der ist gefährlich. Er kann jederzeit als Lawine ins Tal rollen. Der Ort Zermatt ist zwar nicht direkt bedroht, trotzdem wollen Experten nun durch Sprengungen in der Umgebung die Lawinengefahr bannen. Mit den Sprengungen können sie Lawinen kontrolliert auslösen. So stellen sie sicher, dass auf keinen Fall Menschen verletzt werden. Erst wenn es keine Lawinengefahr mehr gibt, wollen die Einsatzkräfte Straßen und Bahnstrecken vom Schnee freiräumen und den Verkehr wieder erlauben.