Frei und ohne Angst seine Meinung sagen können - für uns ist das selbstverständlich. Denn in Deutschland leben wir in einer Demokratie. Zu einem demokratischen Land gehört zum Beispiel auch, dass Politikerinnen und Politiker regieren, die von den Bewohnern des Landes gewählt werden. In einer Demokratie hat jeder das Recht, seine Meinung - beispielsweise über die regierenden Politiker - frei zu sagen. Niemand muss Angst haben, dafür bestraft zu werden. Doch das ist nicht in allen Ländern so, denn es gibt Länder, in denen es keine Demokratie gibt.