Anlässlich der Olympischen Spiele in Südkorea berichten viele derzeit auch über das Nachbarland Nordkorea. Denn die beiden Länder auf der koreanischen Halbinsel gehörten früher einmal zusammen, sind aber schon seit etwa 70 Jahren verfeindet. Die Menschen aus Nordkorea durften lange Zeit gar nicht in das Nachbarland Südkorea reisen, obwohl viele dort Familienangehörige haben. Dann kam die Überraschung: Nordkorea schickte Sportler und auch politische Vertreter zu den Olympischen Spielen nach Südkorea. Einige hoffen jetzt, dass die Olympischen Spiele helfen können, dass sich Nord- und Südkorea wieder annähern. Doch so einfach ist das alles nicht. Nordkorea ist nämlich ein sehr spezielles Land.