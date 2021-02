Walter Lübcke war ein deutscher Politiker. Er wurde 1953 in Bad Wildungen in Hessen geboren. Seit 1986 war er Mitglied der CDU, später Abgeordneter des hessischen Landtags und seit 2009 Kasseler Regierungspräsident. Lübcke engagierte sich insbesondere für die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland. Dafür wurde er von rechtsextremen Menschen, die gegen fremde Kulturen in Deutschland sind, immer wieder beschimpft und kritisiert. Walter Lübcke erhielt sogar Morddrohungen. Am 1. Juni 2019 wurde Walter Lübcke von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen. Für den Mord an Walter Lübcke wurde Stephan Ernst am 28. Januar 2021 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.