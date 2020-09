Ist Essen in Deutschland zu billig?

Ihr habt es sicher mitbekommen: In den vergangenen Wochen und Monaten haben immer wieder Landwirtinnen und Landwirte protestiert - so zum Beispiel Mitte Januar in Berlin. Sie fordern unter anderem auch mehr Geld für die Lebensmittel, die sie produzieren. Denn die Landwirte müssen immer strengere Regeln zum Beispiel für Umwelt- oder Tierschutz einhalten. Dadurch wird es aufwendiger und teurer für sie, Lebensmittel herzustellen. Gleichzeitig - so sagen sie - bekommen sie zu wenig Geld für ihre Waren. Sie sagen, die großen Supermarktketten und die Lebensmittelindustrie bezahlen sie so schlecht, dass sie nicht mehr davon leben können. Eine Beispiel-Rechnung: Kostet ein Produkt im Supermarkt einen Euro, dann bekommen die Landwirte davon im Durchschnitt etwa 21 Cent - zu wenig, finden sie.