Der größte Teil dieser Lebensmittel - nämlich mehr als 60 Prozent - kommen erst gar nicht zu den Menschen nach Hause. Sie werden schon vorher bei den Landwirten, in den Lebensmittelfirmen oder Geschäften verschwendet: Zum Beispiel wird Gemüse, das krumm gewachsen, zu groß oder klein ist, oft sofort aussortiert - obwohl es genauso schmeckt wie anders gewachsenes Gemüse. Wurstfirmen vernichten oft Grillwürste, wenn das Wetter im Sommer schlecht ist und weniger gegrillt wird. Oder Bäckereien bieten Brot vom Vortag nicht mehr an, sondern werfen es in den Müll. Doch das muss nicht sein.