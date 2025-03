logo!: LeBron knackt die 50.000 Punkte!

Zu Beginn des Spiels gegen die New Orleans Pelicans hatte er genau 49.999 Punkte - es fehlte nur noch ein einziger zu den magischen 50.000 ! Schon mit seinem ersten Korb durchbrach LeBron James die Rekordmarke und das Publikum in Los Angeles jubelte. Der Basketball-Superstar hat geschafft, was noch keiner vor ihm geschafft hat - 50.000 Punkte durch Körbe in Spielen der NBA, der Basketball-Profiliga der USA.

Beim Basketball bekommt man einen Punkt für einen Korb nach Freiwurf, für einen Korb aus dem Spiel heraus zwei Punkte und drei für die besonders schwierigen Würfe von der 3-Punkte-Linie, die in der NBA mehr als sieben Meter vom Korb entfernt ist. Okay, habt ihr schon die Taschenrechner -App an, wie viele Körbe man ungefähr für 50.000 Punkte werfen muss? Auf jeden Fall sehr, sehr viele! LeBron James spielt allerdings auch schon mehr als 20 Jahre in der NBA, hat also einige Spiele voller Korbwürfe hinter sich.