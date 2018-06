Dürfen Lehrer streiken?

Weil sie gestreikt haben, haben sie richtig Ärger bekommen. Normalerweise haben zum Beispiel Angestellte in einer Firma das Recht zu streiken. Bei diesen Lehrern ist das aber anders. Denn sie sind verbeamtete Lehrer, also Beamte. Und Beamte dürfen nicht streiken. Das fanden die Lehrer ungerecht, sie wollten auch das Recht haben, zu streiken. Deshalb klagten sie vor dem höchsten deutschen Gericht. Dieses Gericht hat am Dienstag entschieden: Lehrer dürfen auch weiterhin nicht streiken.