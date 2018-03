Damit möglichst viele Unterrichtsstunden stattfinden können, unterrichten an einigen Grundschulen sogar Lehrer und Lehrerinnen, die eigentlich für den Unterricht an Gymnasien ausgebildet wurden. Diese Lehrer und Lehrerinnen haben an einer Universität also bestimmte Fächer, wie zum Beispiel Englisch oder Chemie, studiert. Sie sollten eigentlich dafür eingesetzt werden, älteren Schülerinnen und Schülern den Unterrichtsstoff in diesen Fächern beizubringen. Sie müssen also noch lernen, worauf sie beim Unterricht für Grundschulkinder achten müssen.