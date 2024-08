Heute startet in gleich vier Bundesländern die Schule nach den Ferien - in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen. Für viele von euch heißt das bestimmt auch - neuer Stundenplan und neuer Klassenraum. Was allerdings nicht neu ist, dass es viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und das ist an vielen Schulen in ganz Deutschland so.