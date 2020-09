Niklas Kaul gilt schon länger als großes Talent. In diesem Jahr hat er auch schon Gold in der Junioren-Europameisterschaft gewonnen. Allerdings hatten viele nicht geglaubt, dass er auch bei der Weltmeisterschaft der Erwachsenen so überragende Leistungen bringen kann. Für Niklas Kaul geht es jetzt an die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Sein Ziel: Überall noch etwas besser werden.