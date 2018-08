Bei der Leichtathletik gibt es viele verschiedene Disziplinen, die in vier Gruppen eingeteilt sind: Laufen, Springen, Werfen und Mehrkampf. Beim Mehrkampf müssen die Sportler, so wie beim Zehnkampf, verschiedene Disziplinen meistern. Der Zehnkampf dauert zwei Tage, denn so viele Disziplinen schafft kein Mensch an einem Tag. Die Teilnehmer müssen nicht nur gut Laufen, sondern zum Beispiel auch im Weitsprung oder im Diskuswurf gute Ergebnisse erzielen.