Schwitzen, schwitzen, schwitzen - das heißt es für viele Athleten in den kommenden Tagen. Denn am Donnerstag startet die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in der Stadt Doha in dem Land Katar. Doha liegt mitten in der Wüste. Das heißt, dass die Temperaturen tagsüber bei etwa 40 Grad im Schatten liegen.