Nur 15 Wässer bekamen die Note "Gut" von den Experten.

Quelle: colourbox.de

Die Experten haben 32 verschiedene stille Mineralwässer untersucht. Das Ergebnis: In jedem zweiten Wasser waren Krankheitserreger oder andere gesundheitsschädliche Stoffe. Meist nur in kleinen Mengen, aber geschwächte Menschen oder zum Beispiel Babys könnten davon krank werden. Wie die Krankheitserreger ins Wasser gekommen sind, ist nicht klar. Allerdings können sie sich in stillem Wasser besser vermehren als in sprudelndem Wasser. In Sprudelwasser hemmt die Kohlensäure das Wachstum von Bakterien. Die Experten haben außerdem festgestellt, dass stilles Wasser aus der Flasche oft nicht mehr gesunde Mineralstoffe als Leitungswasser enthält.