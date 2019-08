Wasser kann in Deutschland problemlos aus der Leitung getrunken werden, da es streng kontrolliert wird. Viele greifen trotzdem zu Mineralwasser aus Flaschen. Vielleicht weil sie denken, dass es mehr Mineralien enthält. Das sind Stoffe, die wichtig für den menschlichen Körper sind. Die Menge an Mineralien ist von Wasser zu Wasser unterschiedlich. Fest steht, dass Mineralien auch in Leitungswasser enthalten sind – und zwar nicht mal unbedingt weniger als in Mineralwasser.