Draisaitl trat zwar in Eishockey-Weltmeisterschaften für Deutschland an, doch in Kanada ist der 24-Jährige deutlich berühmter als in seinem Heimatland. Dort spielt er für die "Edmonton Oilers" in der Profiliga. Und so kam es, dass der Kölner nun kurzerhand einen sehr wichtigen nordamerikanischen Titel abgesahnt hat - und damit Eishockey-Geschichte schreibt.