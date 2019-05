Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in der Nähe der Stadt Vinci in Italien geboren. Daher kommt auch sein Name: "da Vinci" bedeutet nämlich "aus Vinci". Man bezeichnet da Vinci auch als Universalgenie, weil er so viele verschiedene Dinge konnte: Er war Maler, Architekt, Bildhauer, Naturforscher und Erfinder.